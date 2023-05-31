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Российские военнослужащие получили высокие государственные награды

09:50
  • среда
  • 31 мая 2023

Вручил их министр обороны Сергей Шойгу

Высокие государственные награды получили наши военнослужащие, проявившие героизм и отвагу в ходе проведения спецоперации, сообщает "ТВ Центр".

Во время торжественной церемонии в Национальном центре обороны их вручил глава военного ведомства Сергей Шойгу. Старший инспектор-летчик майор Александр Карамышев удостоен звания Героя России за эвакуацию свыше 50 раненых с передовой.

"Золотой звездой" отмечен капитан Тимур Дудкин - за уничтожение большого количества бронетехники и живой силы противника. Командир танка младший сержант Евгений Рочев, который обеспечил прорыв наших штурмовых групп, отмечен Георгиевским крестом второй степени. Министр обороны поздравил награжденных.

"Принял командование батальоном на себя. В ходе отражения наступления заманил противника в огневой мешок, после чего он был захлопнут, противник был полностью уничтожен и пленен. Героем себя не считаю. Это заслуга личного состава батальона, а также- четкого и грамотного управления", - отметил Дудкин.

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