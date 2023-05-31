Crew Dragon с международным экипажем приводнился у побережья Флориды

Стоимость коммерческого полета для каждого члена экипажа оценивается в 55 миллионов долларов

Корабль Crew Dragon с международным экипажем на борту благополучно приводнился недалеко от побережья американского штата Флорида, передает "ТВ Центр".

На Землю вернулись командир корабля, бывшая астронавт NASA Пегги Уитсон, пилот-предприниматель Джон Шоффнер, а также два астронавта из Саудовской Аравии, среди них - Райяна Барнави, первая арабская женщина, которая совершила полет в космос.

За девять дней на МКС они провели несколько десятков научных экспериментов. Стоимость коммерческого полета для каждого члена экипажа оценивается в 55 миллионов долларов.

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