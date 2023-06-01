Гороскоп на сегодня, 1 июня, для всех знаков зодиака

Звезды подскажут, чего ждать от первого дня лета

Овны

С первым днем лета! Представители этого знака сегодня почувствуют желание отдохнуть. Начинайте планировать свой летний отпуск, но не слишком сорите деньгами.

Тельцы

Первый день лета вы проведете не так расслабленно, как мечталось - всему виной Луна, которая против вас. Есть риск поссориться со второй половинкой или с кем-то из близких.

Близнецы

Что-то решится в плане работы, но, может быть, не в вашу пользу. Не опаздывайте сегодня и не увлекайтесь болтовней с коллегами, сосредоточьтесь на карьерных целях.

Раки

Лето для вас начинается не с ромашек и клубники со сливками, а с разборок с женщинами. Возможно, вам пора поучиться конфликтологии, чтобы чувствовать себя уверенно.

Львы

Вы прямо с начала июня броситесь в омут чувств и эмоций - своих и чужих. Ваш Марс не хочет ни в чем разбираться, но чтобы не нажить врагов, нужно остыть и успокоиться!

Девы

Даже вам летом хочется отдыхать и подольше гулять, но Юпитер требует внимания к учебе и делам. Студентам и ученикам надо быть особенно внимательными весь июнь.

Весы

Финансы могут стать для вас тучкой, которая не дает насладиться летним солнцем. Берегите свои ресурсы, не делайте импульсивных покупок - деньги вам еще пригодятся!

Скорпионы

Эмоциональный денек: Луна в вашем знаке сегодня отчаянно сражается сразу с тремя планетами. Не срывайтесь на окружающих и себя не ругайте – делайте все в меру сил.

Стрельцы

У вас не получится договориться с кем-то на работе или убедить в чем-то коллег. Вообще общение сегодня лучше свести к минимуму - к вам могут отнестись предвзято.

Козероги

Друзья могут сказать или сделать что-то такое, из-за чего вы почувствуете обиду. Не торопитесь никого обвинять, но и молчать о своих чувствах неверно - озвучьте претензии.

Водолеи

Лето ассоциируется с отдыхом, но вам в этом году скорее всего придется потрудиться. Ремонт или переезд - домашние дела требуют вашего внимания.

Рыбы

Вы начинаете июнь с нужного места и в нужное время: вам сегодня обязательно повезет. Даже если удача улыбнется в мелочах, обязательно отметьте это и поблагодарите.

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