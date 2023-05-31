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Зрители ТВЦ помогли собрать средства на лечение Вадима Алексеева

09:28
  • среда
  • 31 мая 2023

Необходима срочная поддерживающая терапия

Телеканал "ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita благодарят всех, кто не остался равнодушным и помог собрать средства на лечение на лечение 16-летнего Вадима Алексеева. Его историю мы рассказывали накануне.

У подростка - острый миелоидный лейкоз. Позади несколько блоков химиотерапии и операция по пересадке костного мозга. Она прошла успешно, но возникли осложнения - у Вадима начался острый язвенный колит, требующий хирургического вмешательства. Чтобы помочь организму ребенка восстановиться, необходима срочная поддерживающая терапия. Стоит она более 2 миллионов рублей. И благодаря вашей поддержке у семьи теперь есть эти деньги.

Но у фонда много других подопечных, которым срочно нужна поддержка. Мы продолжаем помогать им все вместе. Достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счета вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

"ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

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Вадим Алексеев
Вадим Алексеев
Вадим Алексеев
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