Пять человек погибли в результате обстрела птицефабрики под Луганском

19 человек ранены

Число жертв обстрела птицефабрики поселка Карпаты в Луганской народной республике возросло до пяти. Ранее сообщалось о четырех погибших в результате ракетного удара ВСУ. Данные о раненых также изменились: по последней информации, пострадали 19 жителей.

Всех пострадавших госпитализировали, им оказана вся необходимая помощь, сообщил врио главы ЛНР Леонид Пасечник. Двое раненых - в особо тяжелом состоянии, их переводят в Луганскую республиканскую клиническую больницу.

ВСУ обстреляли поселок Карпаты из РСЗО HIMARS. Украинские военные выпустили четыре ракеты — три снаряда с поражающими элементами в виде шрапнели и одну — типа М31. Повреждения получили здание птицефабрики и строительный городок, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"