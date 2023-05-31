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Пять человек погибли в результате обстрела птицефабрики под Луганском

09:51
  • среда
  • 31 мая 2023

19 человек ранены

Число жертв обстрела птицефабрики поселка Карпаты в Луганской народной республике возросло до пяти. Ранее сообщалось о четырех погибших в результате ракетного удара ВСУ. Данные о раненых также изменились: по последней информации, пострадали 19 жителей.

Число пострадавших при ночном обстреле Шебекино выросло до четырех
При обстреле ПВР под Белгородом погиб человек

Всех пострадавших госпитализировали, им оказана вся необходимая помощь, сообщил врио главы ЛНР Леонид Пасечник. Двое раненых - в особо тяжелом состоянии, их переводят в Луганскую республиканскую клиническую больницу.

ВСУ обстреляли поселок Карпаты из РСЗО HIMARS. Украинские военные выпустили четыре ракеты — три снаряда с поражающими элементами в виде шрапнели и одну — типа М31. Повреждения получили здание птицефабрики и строительный городок, передает РИА Новости.

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