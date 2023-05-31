ВСУ ночью открыли массированный огонь по Белгородской области: что известно

Четыре человека ранены в городе Шебекино

Первые секунды после мощного обстрела: горит припаркованный автомобиль, в здании выбиты стекла. Ракетный удар по Шебекино зафиксирован в 3:15, приграничный город в это время спал. Атака из реактивных систем залпового огня "Град" была такой силы, что во дворах перевернуло автомобили.

Очевидно, что это была неизбирательная атака со стороны Украины. В зоне поражения: школа, два административных здания, множество жилых домов. В помещениях выбиты стекла, повреждены кровли.

Пострадавшие мирные жители получили осколочные ранения. Два человека доставлены в больницу, еще двоим оказали медицинскую помощь на месте.

"Большое количество разрушений: многоквартирные дома, частные дома. Много единиц частного транспорта сгорело. Четыре человека пострадали, всем оказывается помощь. Никто, слава Богу, не погиб. Восстановительные работы начнем уже сегодня. Объем работы очень большой. Будем стараться сделать максимально быстро", - сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Власти региона приняли решение эвакуировать детей из Шебекинского и Грайворонского округов. Сегодня в Воронеж отправят первые 300 человек.

Приграничные районы Белгородской области ВСУ обстреливают почти каждый день. Так, накануне боевики атаковали пункт временного размещения, где находились жители села Середа. Погиб охранник учреждения, два человека с тяжелыми ранениями сейчас в реанимации. В понедельник украинская армия ударила по лакокрасочному заводу в Шебекино - пострадали четверо рабочих.

Егор Киселев, "ТВ Центр"

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