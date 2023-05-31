Сенатор Грэм ждет от Киева "впечатляющей демонстрации силы"

Зеленский якобы посвятил американского гостя в военные планы

Эксперты Международного агентства по атомной энергии уже почти год наблюдают за обстановкой на Запорожской АЭС. Вердикт главы МАГАТЭ неутешительный - ситуация по-прежнему довольная хрупкая.

"За время конфликта уже было 7 случаев, когда станция потеряла все наружное электроснабжение и была вынуждена охлаждать реактор и отработанное топливо с использованием аварийных дизельных генераторов. Это крайние меры, после которых происходит ядерная авария", - сказал Рафаэль Гросси.

На заседании Совета безопасности ООН он представил пять пунктов, которым стоит непременно следовать, чтобы не подвергать ядерному риску. Представители США и Украины, впрочем, как и всегда, возложили всю вину на российскую сторону, буквально высказав абсурдное заявление - обстреливают АЭС те же, кто ее и контролирует.

"С территории Запорожской АЭС никаких атак никогда не было. На станции никогда не размещались территории и боеприпасы к ним. Нет и военного персонала, который мог бы использовать для нападений с территорий станции", - ответил постпред России Василий Небензя.

Но западные спонсоры Киева делают вид, что не слышат. При этом опасность, сравнимая с Чернобылем, отмечают эксперты МАГАТЭ, нависла снова.

"Рассчитываем на то, что секретариат МАГАТЭ открыто осудит действия Украины, которая уже неоднократно подводила мир к черте ядерного инцидента, который может сказаться не только на территории вокруг АЭС, но и далеко за ее пределами. В том числе в Европе. Россия будет предельно жестко отвечать на любые атаки Украины на АЭС, ее критически важную инфраструктуру, в том числе линии энергоснабжения станции, а также на город Энергодар, в котором проживают сотрудники АЭС и члены их семей", - продолжил Небензя.

Но для Киева сейчас важно то, что скажет Вашингтон. Ведь не посмотрели украинские власти и на размещение на своей территории опасного вооружения с обедненным ураном. Сегодня США планируют сообщить о выделении очередного транша - дополнительные 300 миллионов долларов в пакете, который будет содержать, как ожидается, боеприпасы для ЗРК Patriot и системы HIMARS, танков. Кроме этого, Вашингтон планирует передать зенитно-ракетный комплекс Stinger.

Накануне глава украинского Минобороны сообщил, что ВСУ получили от союзников около 60 танков Leopard 2 - это два батальона. Недавно Германия выделила почти 3 миллиарда евро Киеву. Но "спасибо" в Берлине так и не услышали. Наоборот, бывший посол в ФРГ вновь выразил недовольство, буквально устроив конкурс между странами, кто же дал больше.

Страны жертвуют последним для пресловутого контрнаступления ВСУ, которое наконец должно начаться. Сенатор Линдси Грэм, который считает удачным вложением американских долларов убийство русских, хвастается: во время его визита в Киев украинский президент якобы раскрыл ему все военные планы.

"В ближайшие дни вы увидите довольно впечатляющую демонстрацию силы со стороны украинцев", - сказал Грэм.

На вопрос, думает ли он, что Украина сможет вытеснить Россию к концу года, Грэм не ответил "да", уточняют СМИ. По словам сенатора, первоначальным приоритетом должно быть "возвращение некоторых стратегических территорий".

Елена Макарова, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"