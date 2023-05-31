Сербы требуют прекратить произвол в Косове

В Белграде прошли новые демонстрации

Бороться за права косовских сербов вышли сотни жителей Белграда. Акции прошли у посольств стран НАТО. Они проводят проалбанскую политику и беззастенчиво поддерживают притеснения по этническому признаку в крае. Демонстранты перекрыли улицу у дипмиссии Германии. У посольства Польши выкрикивали лозунги в поддержку Москвы и российско-сербских отношений.

В Косове сегодня - уже с утра новые митинги у зданий муниципалитетов. НАТО во всеоружии. Готовится разгонять мирный протест. В город стягивают бронемашины. Территорию оградили колючей проволокой.

"НАТО направит дополнительно 700 военных из оперативного резерва и, сверх этого, повысит уровень готовности еще одного батальона, чтобы использовать его в случае необходимости", - сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг.

Действия сербов Столтенберг осуждает. Сообщения о том, что столкновения спровоцировал албанский спецназовец, открывший огонь по мирной демонстрации, не комментирует. Премьер-министр Косова Альбин Курти воодушевлен такой поддержкой: "Экстремисты - это не люди. Сербскую общину нужно от них освободить. Личности большинства мы установили. Никто не должен быть выше закона".

К противостоянию готовится и Белград. К границе стянуты войска. Небо патрулируют сербские истребители.

"Я отменил свою поездку в Братиславу. Мне важнее быть со своим народом. Сегодня я проинспектирую подразделения наших солдат, наших героев. Уверен, что истина, правда и Сербия в конце концов победят", - заявил президент Сербии Александр Вучич.

Причины происходящего анализирует китайское издание Global Times. Его обозреватель пишет о том, кто и зачем с таким рвением разжигает давно тлеющий конфликт: "Вашингтон надеется увидеть хаос и неразбериху в экономике континента и усилить его зависимость от США. Единая и сильная Европа Штатам не нужна. Поскольку российско-украинский конфликт отнял большую часть энергии и ресурсов Вашингтона, США, вероятно, будут рассматривать углубляющийся раскол между Сербией и Косовом как возможность, которой могут воспользоваться".

Суверенитет и территориальная целостность Сербии волнует Вашингтон меньше всего.

Кристина Мамиконян, "ТВ Центр"

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