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Число пострадавших при обрушении трибуны в Ростове выросло до 36

11:54
  • среда
  • 31 мая 2023

Из них 24 ребенка

На месте происшествия до сих пор работают следователи и криминалисты. Важно установить, перевернутая порывом ветра трибуна - это действительно несчастный случай или чья-то халатность.

Накануне вечером во время детского футбольного матча металлическая конструкция с сидениями для зрителей опрокинул ураганный ветер.

"Это был турнир обычный, детский матч за 3-е место, часовая игра, но резко испортилась погода, хотя ничего не предвещало", - вспоминает очевидец.

Во время матча погода резко переменилась. Налетели тучи, пошел ливень. Соревнование пришлось прервать. 30 человек - юные спортсмены, тренеры, судьи и зрители - забежали на трибуны под навес. Но поднялся ветер и подхватил металлоконструкцию вместе с людьми, опрокинув на высокий забор, огораживающий стадион.

Марина привезла своих детей на тренировку за несколько минут до разгула стихии. Рассказывает, на город обрушился настоящий ураган. Ветер буквально сбивал людей с ног. Главным остается вопрос, почему такая многотонная конструкция как трибуна не была закреплена должным образом. Учитывая, что в МЧС накануне предупреждали об ухудшении погоды.

"Трибуна приобретена в 2021 году в рамках возведения этого футбольного поля, она передвижная, изготовлена в соответствии со всеми ГОСТами, имеется сертификат. Я думаю, что это просто несчастный случай", - сообщил Самвел Аракелян, министр по физической культуре и спорту Ростовской области.

По последним данным, одна женщина погибла, 36 человек пострадали, среди которых - 24 ребенка в возрасте 12-13 лет. Большинство в больнице. Трое пациентов - в крайне тяжелом состоянии.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным п. "в", ч. 2, ст. 238 УК "Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требований безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека", - сообщили в СК.

Стадион сейчас закрыт. На месте работают полицейские. Пускают только родителей - забрать личные вещи юных футболистов. Пострадавших в больнице сегодня навестил губернатор области. 

Илья Данильцев, "ТВ Центр"

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Последствия обрушения трибуны
Последствия обрушения трибуны
Последствия обрушения трибуны
Последствия обрушения трибуны
Последствия обрушения трибуны
Последствия обрушения трибуны
Последствия обрушения трибуны
Последствия обрушения трибуны
Последствия обрушения трибуны
Последствия обрушения трибуны
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