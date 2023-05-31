В Приморье впервые вернули спасенного леопарда в дикую природу

Специалисты национального парка "Земля леопарда" создали все условия, чтобы кошка смогла освоить навыки охоты

Прибавка в весе за время реабилитации - 30 килограммов. Отличный показатель, говорят специалисты. Из маленького котенка этот самец дальневосточного леопарда под пристальным присмотром ученых вырос уже в здорового самостоятельного подростка.

Подопечным реабилитационного центра леопард стал летом прошлого года. Тогда истощенного маленького котенка инспекторы нацпарка "Земля леопарда" обнаружили на дороге одного без мамы. Чтобы он не погиб, было принято решение поместить сироту на реабилитацию.

Перед учеными стояла задача - научить малыша добывать себе пропитание. В природе эти навыки котенку передает мама. Но этот самец справился и самостоятельно. После того, как все экзамены на охоту сдал на "отлично", специалисты убедились, что зверь готов к жизни в диких условиях.

"Этот леопард стал первым в истории, который после реабилитации выпущен обратно в дикую природу", - отметил Виктор Бардюк, директор ФГБУ "Земля леопарда".

Перед выпуском ветеринары проводят финальный медицинский осмотр. Берут необходимые анализы, делают замеры, убеждаются, что никаких повреждений у дикой кошки нет. И надевают спутниковый ошейник, по которому будут отслеживать все перемещения животного.

Еще обездвиженного, в полусонном состоянии зверя помещают в транспортировочный бокс с мягкой подстилкой из сена. Путешествие к новому дому длится несколько часов.

Выпускают леопарда так называемым мягким способом. Из транспортировочной клетки его помещают в небольшой вольер. Здесь животное приходит в себя после наркоза. Когда оно наберется сил - самостоятельно выйдет через дверь в свою естественную среду обитания.

Из клетки леопард выходит, не задумываясь. Как только затвор открывается, хищник делает долгожданный прыжок. Новым домом для зверя стал Уссурийский заповедник. Это историческая территория обитания леопардов. Более полувека назад этих редких кошек здесь истребили. Сейчас ученые приступили к реализации программы по восстановлению популяции. Недавно сюда переселили первых самку и самца. За несколько дней они уже хорошо изучили новые для себя земли.

Он стал третьим леопардом, который сейчас будет проживать в Уссурийском заповеднике. Планируется, что через некоторое время, к ним подселят еще троих. Специалисты надеются, что звери создадут пары. Ну а сейчас главная задача - убедиться, что маленький новосел освоился в лесу и успешно поймал первую добычу.

Ольга Скрипникова, "ТВ Центр"

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