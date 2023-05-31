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Собянин поздравил московских школьников с победой на Всероссийской олимпиаде

11:51
  • среда
  • 31 мая 2023

В этом году учащиеся получили около 1400 наград

Победителей и призеров заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников сегодня чествуют в концертном зале "Зарядье" в Москве. Ребят поздравил мэр Сергей Собянин, передает "ТВ Центр".

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В этом году учащиеся получили около 1400 наград и установили абсолютный рекорд за всю историю крупнейших в стране интеллектуальных соревнований. Юные москвичи показали лучшие результаты в таких дисциплинах, как экономика, информатика, история, экология и русский язык.

Теперь победители олимпиады имеют право поступить вне конкурса на любой профильный факультет государственного вуза и могут претендовать на президентскую стипендию.

"Чтобы иметь такое количество победителей, надо, конечно, иметь массовое качественное образование. Чтобы вырастить одного чемпиона, чтобы вокруг были тысячи талантливых хорошо образованных ребят. И не случайно, что результатом этой работы стало то, что московские школьники - в пятерке самых крутых стран мира", - сказал глава города.

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