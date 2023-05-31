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Летающим по России пассажирам разрешат покупать алкоголь в duty-free

10:23
  • среда
  • 31 мая 2023

Законопроект подготовлен в Минфине

Минфин России подготовил законопроект, призванный поддержать операторов международных аэропортов России и владельцев магазинов беспошлинной торговли. Предлагается разрешить продажу алкоголя в duty-free аэропортов пассажирам, летающим по России.

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Документ предлагает разрешить расположенным в залах ожидания магазинам беспошлинной торговли розничную продажу алкогольной продукции. Уточняется, что к такой продаже будут установлены особые требования.

Поясняется, что мера должна поддержать операторов международных аэропортов России и владельцев магазинов беспошлинной торговли. Они понесли существенные убытки в период распространения новой коронавирусной инфекции и недружественных действий иностранных государств, передает РИА Новости.

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