Более 40 человек задержали в Киеве за съемку работы ПВО

В том числе певицу Воронову

Украинские правоохранительные органы задержали более 40 человек за съемку работы противовоздушной обороны (ПВО) в Киеве во время воздушной тревоги.

Задержанных передали Службе безопасности Украины (СБУ) для дальнейшего разбирательства.

СБУ также пришла с обысками к певице Инне Вороновой – она тоже снимала работу ПВО в городе. Вороновой может грозить до восьми лет тюрьмы за несанкционированное распространение информации о работе украинской армии, передает RT.

Певица признала свою вину и сказала, что поступила необдуманно. "Я очень сильно испугалась, выложила видео, была с детьми дома. Я не знала, что происходит", - сказала она в видеообращении.

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