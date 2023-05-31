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Более 40 человек задержали в Киеве за съемку работы ПВО

10:37
  • среда
  • 31 мая 2023

В том числе певицу Воронову

Украинские правоохранительные органы задержали более 40 человек за съемку работы противовоздушной обороны (ПВО) в Киеве во время воздушной тревоги.
Россиян попросили не выкладывать в соцсети фото и видео с работой систем ПВО

Задержанных передали Службе безопасности Украины (СБУ) для дальнейшего разбирательства.

СБУ также пришла с обысками к певице Инне Вороновой – она тоже снимала работу ПВО в городе. Вороновой может грозить до восьми лет тюрьмы за несанкционированное распространение информации о работе украинской армии, передает RT.

Певица признала свою вину и сказала, что поступила необдуманно. "Я очень сильно испугалась, выложила видео, была с детьми дома. Я не знала, что происходит", - сказала она в видеообращении.

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