Уничтожены гаубицы и техника

Массированный удар ракетами и бомбами нанесла российская авиация по пунктам временной дислокации 1-й бригады специального назначения ВСУ. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск "Запад" полковник Сергей Зыбинский.

По словам Зыбинского, поражены также районы сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники 14-й и 92-й отдельных механизированных бригад и подразделений теробороны. Кроме того, огнем из гаубиц "Акация" и "Мста-С" на купянском направлении уничтожено два минометных расчета противника, в районе Лозовой и Западной поражены гаубицы Д-20 и Д-30.

По данным Минобороны России, за 10 дней российская авиация и артиллерия группировки "Днепр" уничтожила около двух сотен националистов и 50 единиц вражеской техники. Серию ударов по скоплениям техники противника нанесли и российские штурмовики Су-25 "Грачи", передает RT.

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