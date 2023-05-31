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В России ввели временный запрет на вывоз патронов и гильз

11:16
  • среда
  • 31 мая 2023

Для защиты интересов государства.

Правительство ввело временный запрет на вывоз из России патронов и гильз для гражданского и служебного нарезного оружия.

Об этом сообщается на сайте правительства в среду, 31 мая. Постановление подписал глава кабмина Михаил Мишустин. Решение принято для защиты интересов государства.

Запрет не распространяется на вывоз патронов и гильз для Вооруженных сил России, а также других войск, воинских формирований.

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