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В Минздраве уточнили число пострадавших на стадионе в Ростове

11:49
  • среда
  • 31 мая 2023

Пятеро - в тяжелом и крайне тяжелом состоянии

Минздрав России рассказал о состоянии пострадавших при обрушении трибуны в Ростове-на-Дону.

Всего пострадали 37 человек, 24 из них дети. Один взрослый и четыре ребенка находятся в тяжелом состоянии. Еще один ребенок – в крайне тяжелом состоянии. Всем пациентам проведены необходимые хирургические операции. 

Шести пострадавшим детям проведены телемедицинские консультации, передает РИА Новости.

ЧП произошло вечером 30 мая на территории Гребного канала в Ростове-на-Дону во время школьных соревнований по футболу. Зрители прятались от дождя под навесом. Трибуна не выдержала сильного ветра и перевернулась. Она женщина погибла, 37 человек пострадали.

Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека.

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