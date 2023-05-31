Глава СКР поддержал ограничения на использование электросамокатов

Число ДТП с участием электросамокатов постоянно растет

Следственный комитет поддерживает инициативу по ограничению использования электросамокатов. В пользу этой идеи высказался Александр Бастрыкин. Глава СКР неоднократно указывал на проблемы с безопасностью граждан и многочисленные факты травматизма при передвижении на электросамокатах.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, председатель Следственного комитета предлагает разработать меры ответственности сервисов аренды самокатов. Организации ответят в случае допущенных арендатором нарушений, приводящих к ДТП. Отмечается, что за последние три года число происшествий с участием электросамокатов возросло в два раза.

В пресс-службе напомнили об инициативе депутатов Госдумы, направленной на уменьшение числа таких ЧП. В числе мер - ограничение скорости выдаваемых на прокат аппаратов до 15 километров в час, возрастное ограничение на их использование до 18 лет, а также запрет на проезд по пешеходным улицам.

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