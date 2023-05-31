Мостовой переход на станции "Текстильщики" Большой кольцевой линии метро готов почти на треть

Расчетная пропускная способность мостового сооружения составит более 20000 пассажиров в час

Продолжаются работы по возведению основных конструкций мостового перехода между станциями "Текстильщики" Большой кольцевой и Таганско-Краснопресненской линиями столичного метрополитена, строительная готовность оценивается в 30%. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарёв.

"Продолжается строительство мостового перехода, который соединит станцию "Текстильщики" БКЛ с одноименной станцией Таганско-Краснопресненской линии. Уже готов монолит подземной части и схода на станцию Большого кольца. Параллельно ведутся подготовительные работы и устройство шпунтового ограждения, а также вынос существующих инженерных коммуникаций для интеграции с Таганско-Краснопресненской веткой", – отметил Бочкарёв.

По словам заместителя мэра, переход протяженностью 140 метров пройдет над железной и автомобильной дорогами и позволит эффективно распределить пассажиропотоки между двумя линиями метрополитена и наземными видами транспорта. Расчетная пропускная способность мостового сооружения составит более 20000 пассажиров в час.

Как отметил генеральный директор "МИПСТРОЙ 1" (ведущее строительное подразделение компании "Мосинжпроект" - генерального проектировщика и генерального подрядчика строительства новых линий и станций столичного метро) Константин Маслаков, строительство пересадки включает в себя устройство двух монолитных сходов и металлического пролетного строения.

"В настоящее время на стапельной площадке ведется монтаж металлоконструкций главного пролета моста. Для ускорения темпов производства работ применяется укрупнительная сборка – отдельные элементы пролетного строения собираются в более крупные сегменты. Уже собраны первые 50 метров нижнего пояса, при этом смонтировано более 100 тонн металла. Всего в рамках работ предстоит возвести почти 630 тонн металлоконструкций", – сообщил Маслаков.

Руководитель "МИПСТРОЙ 1" также добавил, что на площадке завершено бетонирование двух опор будущего мостового перехода, продолжается устройство основания последней опоры из буронабивных свай и монолитного ростверка.

С 2011 года столичная инжиниринговая компания "Мосинжпроект" участвует в крупнейшей инфраструктурной программе Москвы - развитии московского метрополитена. За эти годы компанией построено и введено в эксплуатацию более 150 км новых линий, 70 станций, 11 новых и реконструированных электродепо.

В 2023 году "Мосинжпроект" отмечает 65-летие со дня основания. Компания продолжает проектирование и строительство новых радиальных линий и станций, используя наработанные опыт и компетенции в сочетании с самыми современными технологиями.

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