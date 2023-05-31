Собянин: Московские школьники поставили новый рекорд на Всероссийской олимпиаде

51% золотых медалей

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил московских учащихся с победой на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников 2022/2023 учебного года.

Мероприятие прошло на торжественном мероприятии в концертном зале "Зарядье". Школьники завоевали 275 дипломов победителей и 1116 дипломов призеров.

Москва остается лидером по повышению качества школьного образования, отметил Собянин. Все это возможно благодаря усилиям школьников и педагогов.

"Когда задумываешься над тем, что вы сделали - 51% золотых медалей - это фантастика. Если сравнить, сколько московских школьников и сколько учащихся в нашей стране, то получается, что по эффективности и по качеству результат в шесть раз превосходит средний по России", - сообщил Собянин.

Мэр отметил, что московская система образования - это труд огромного коллектива, решение финансовых, методических и организационных вопросов. Кроме того, в Москве есть все возможности, чтобы нынешние школьники смогли реализовать себя в будущем.

"Москва - город возможностей: лучшее образование, лучшие вузы, лучшая экономика, лучшая городская среда, жизнь, которая бурлит. Поэтому я уверен, что с вашими талантами и с московскими возможностями, конечно, вы найдете себя в жизни", - подчеркнул мэр.

Всероссийская олимпиада школьников проводится в четыре этапа по 24 предметам. Победители и призеры имеют право на внеконкурсное поступление в вуз на бюджет. Также они могут претендовать на получение ежемесячной президентской стипендии в размере 20 тысяч рублей.

Кроме того, по решению Собянина, члены сборной команды Москвы на заключительном этапе олимпиады получают поощрительные выплаты: победители - 500 тысяч рублей, призеры - 300 тысяч рублей, участники, не завоевавшие званий победителя или призера - 100 тысяч рублей.

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