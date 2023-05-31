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Южнокорейская разведка диагностировала бессонницу у Ким Чен Ына

12:27
  • среда
  • 31 мая 2023

Вывод сделан на основании роста импорта алкоголя в Пхеньян

Лидер КНДР Ким Чен Ын страдает бессонницей. К такому выводу пришла южнокорейская разведка. В Сеуле отмечают, что в последнее время Северная Корея собирает информацию о новейших лекарствах от этой проблемы.

"Власти Северной Кореи в апреле собрали новейшие медицинские данные о лекарствах, таких как Золпидем, для лечения бессонницы высокопоставленных лиц", - приводит высказывание секретаря парламентского комитета по разведке Ю Сан Бома РИА Новости.

Как передает агентство Рёнхап со ссылкой на доклад разведки, предполагается также рост зависимости северокорейского лидера от никотина и алкоголя. Заключение сделано на основании роста импорта элитных горячительных напитков и сигарет в Пхеньян.

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