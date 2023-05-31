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Россия уничтожила последний боевой корабль ВМС Украины

13:02
  • среда
  • 31 мая 2023

Это произошло 29 мая

Вооруженные силы России уничтожили последний боевой корабль военно-морских сил Украины "Юрий Олефиренко".

Об этом в ходе ежедневного брифинга заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков. ВСК России высокоточным оружием ударили по месту стоянки военных кораблей в Одессе 29 мая.

"Уничтожен последний боевой корабль военно-морских сил Украины "Юрий Олефиренко", - подчеркнули в военном ведомстве. 

Корабль "Юрий Олефиренко" использовался для обстрела Херсонской области, затем на его борт установили реактивные системы залпового огня (РСЗО) "Град". Украинские власти использовали зерновую сделку для защиты корабля, пишет "Лента.ру".

Кроме того, в районе Авдеевки идут ожесточённые бои, добавили в Минобороны. Противник выбит с позиций на ряде участков в районах Красногоровки и Ясиноватой. Штурмовые отряды 5-й мотострелковой бригады отряда "Ахмат" ведут успешные наступательные действия на Марьинском направлении.

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