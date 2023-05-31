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В Кремле пояснили слова Путина о совершенствовании ПВО

13:05
  • среда
  • 31 мая 2023

Есть пространство для повышения эффективности

Президент России Владимир Путин считает, что есть пространство для повышения эффективности российской системы противовоздушной обороны. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков пояснил слова Путина о дальнейшем совершенствовании ПВО.

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Президент России, комментируя вчерашний инцидент с беспилотниками в Москве, отметил, что система сработала эффективно. Однако есть пространство для повышения этой эффективности, работа по усовершенствованию системы ПВО будет продолжаться, разъяснил Песков высказывание главы государства журналистам.

Российский президент днем ранее, комментируя атаку беспилотников, заявил: система ПВО Москвы сработала штатно, удовлетворительно. Путин, тем не менее, добавил, что в этой области есть над чем работать: уже понятно, что нужно делать для уплотнения ПВО столицы, передает "Интерфакс".

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