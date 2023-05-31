В Москве обсудили особенности проведения единого дня голосования

Большое влияние на повестку оказала спецоперация

Особенности проведения единого дня голосования обсудили сегодня в Москве в рамках круглого стола, организованного Фондом развития гражданского общества, передает "ТВ Центр".

Эксперты отметили, что большое влияние на повестку оказала спецоперация. Многие партии выдвигают участников СВО в качестве своих кандидатов. Они пользуются доверием избирателей.

В целом специалисты подчеркивают высокий уровень консолидации общества. Одной из главных тем стали предстоящие выборы в новых регионах России

"Очень важный этап построения, создания политической инфраструктуры, как, собственно, в любом субъекте России. Поэтому, конечно, к этим выборам будет приковано внимание", - отметил председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин, добавив, что все партии будут прилагать усилия, чтобы иметь хорошие позиции в новых субъектах.

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