Собянин: московские школьники завоевали больше половины дипломов победителей на Всероссийской олимпиаде

Сегодня в концертом зале "Зарядье" чествовали победителей и призеров

Роботическая рука, или манипулятор, управляется с помощью контроллера, надетого на руку. В нем датчики повторяют движения. Все детали напечатаны на 3D-принтере. Может использоваться в опасных работах, при низких температурах или давлении, хоть на борту МКС, или в медицине. И собрала ее, и придумала - московская школьница Аня Скогорева.

Изготавливали модель на протяжении всего десятого класса. Сейчас ее усовершенствуют, там появятся более подвижные фаланги. Аня участвовала во Всероссийской олимпиаде школьников по предмету "Технология" в направлении робототехника и стала призёром. Теперь собирается получить фундаментальное образование , а уже дальше - по своему основному интересу.

"У себя в городе я просто исчерпала все возможности. Я перешла в московскую школу, и тут сразу я что-то предлагаю, меня подхватывают, предлагают еще больше идей, готовы сотрудничать, готовы выходить дальше", - рассказывает Аня.

И результаты такой сплоченной работы педагогов и детей - поразительные. Столичные учащиеся в этом году поставили абсолютный рекорд - почти полторы тысячи победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников.

"Когда задумываешься над тем, что вы сделали, 51% золотых медалей, это вообще фантастика. Если вот так сравнить, получается, что по эффективности, по качеству результат в 6 раз превосходит средний по России. Чтобы иметь такое количество победителей, надо, конечно, иметь массовое качественное образование. Чтобы вырастить одного чемпиона, вокруг должны быть тысячи талантливых, хорошо образованных ребят. И не случайно, что результатом этой работы стало то, что московские школьники в пятерке самых крутых стран мира", - отметил мэр Москвы Сергей Собянин.

Олимпиада проводится по 24-м предметам в четыре этапа. Ее результаты приравниваются по значимости к Единому государственному экзамену. Как и в прошлые годы, москвичи завоевали дипломы во всех 24 дисциплинах. В этом учебном году приняли участие во Всероссийской олимпиаде больше полумиллиона человек - всего за пять лет этот показатель вырос в полтора раза. Кроме поступления вне конкурса на любой профильный факультет любого вуз страны, победители и призеры могут претендовать на президентскую стипендию - 20 тысяч рублей.

Александра Панина, "ТВ Центр"

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