ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин: московские школьники завоевали больше половины дипломов победителей на Всероссийской олимпиаде

15:05
  • среда
  • 31 мая 2023

Сегодня в концертом зале "Зарядье" чествовали победителей и призеров

Роботическая рука, или манипулятор, управляется с помощью контроллера, надетого на руку. В нем датчики повторяют движения. Все детали напечатаны на 3D-принтере. Может использоваться в опасных работах, при низких температурах или давлении, хоть на борту МКС, или в медицине. И собрала ее, и придумала - московская школьница Аня Скогорева.

Собянин: Технопарки стали флагманами инновационного развития в Москве
Собянин подвел итоги ежегодной акции "Библионочь" в Москве

Изготавливали модель на протяжении всего десятого класса. Сейчас ее усовершенствуют, там появятся более подвижные фаланги. Аня участвовала во Всероссийской олимпиаде школьников по предмету "Технология" в направлении робототехника и стала призёром. Теперь собирается получить фундаментальное образование , а уже дальше - по своему основному интересу.

"У себя в городе я просто исчерпала все возможности. Я перешла в московскую школу, и тут сразу я что-то предлагаю, меня подхватывают, предлагают еще больше идей, готовы сотрудничать, готовы выходить дальше", - рассказывает Аня.

И результаты такой сплоченной работы педагогов и детей - поразительные. Столичные учащиеся в этом году поставили абсолютный рекорд - почти полторы тысячи победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников.

"Когда задумываешься над тем, что вы сделали, 51% золотых медалей, это вообще фантастика. Если вот так сравнить, получается, что по эффективности, по качеству результат в 6 раз превосходит средний по России. Чтобы иметь такое количество победителей, надо, конечно, иметь массовое качественное образование. Чтобы вырастить одного чемпиона, вокруг должны быть тысячи талантливых, хорошо образованных ребят. И не случайно, что результатом этой работы стало то, что московские школьники в пятерке самых крутых стран мира", - отметил мэр Москвы Сергей Собянин.

Олимпиада проводится по 24-м предметам в четыре этапа. Ее результаты приравниваются по значимости к Единому государственному экзамену. Как и в прошлые годы, москвичи завоевали дипломы во всех 24 дисциплинах. В этом учебном году приняли участие во Всероссийской олимпиаде больше полумиллиона человек - всего за пять лет этот показатель вырос в полтора раза. Кроме поступления вне конкурса на любой профильный факультет любого вуз страны, победители и призеры могут претендовать на президентскую стипендию - 20 тысяч рублей. 

Александра Панина, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Победители и призеры Всероссийской олимпиады школьников
Победители и призеры Всероссийской олимпиады школьников
Победители и призеры Всероссийской олимпиады школьников
Победители и призеры Всероссийской олимпиады школьников
Победители и призеры Всероссийской олимпиады школьников
Победители и призеры Всероссийской олимпиады школьников
Победители и призеры Всероссийской олимпиады школьников
Победители и призеры Всероссийской олимпиады школьников
Победители и призеры Всероссийской олимпиады школьников
Победители и призеры Всероссийской олимпиады школьников
Победители и призеры Всероссийской олимпиады школьников
Победители и призеры Всероссийской олимпиады школьников
Победители и призеры Всероссийской олимпиады школьников
Победители и призеры Всероссийской олимпиады школьников
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.