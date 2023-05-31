Женщина на самокате попала под трамвай у метро "Новокузнецкая"

Пострадавшая в больнице в тяжелом состоянии

Тридцатилетняя женщина на электросамокате попала под трамвай недалеко от станции метро "Новокузнецкая", передает "ТВ Центр".

Пострадавшая в больнице в тяжелом состоянии. По всей видимости, она хотела на скорости проскочить перед трамваем, хотя по правилам необходимо спешиваться, пересекая дорогу.

От удара женщина упала на землю и потеряла сознание. Из-за аварии движение трамваев было прервано на несколько часов. Для пассажиров запустили автобусы.

Между тем в ГИБДД отмечают большие проблемы с этим средством передвижения в городе. Так, например, только с начала апреля в Москве произошло 37 ДТП с участием детей на электросамокатах. И сегодня же глава СК Александр Бастрыкин поддержал идею депутатов о снижении скорости электросамокатов до 15 километров в час. Также предлагается запретить пользоваться ими лицам до 18 лет и ездить по пешеходным улицам.

Аналогичные меры хотят ввести и для электровелосипедов.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"