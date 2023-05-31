ГН Опережая график: как идет возведение Сабуровского моста

Это один из важных элементов Юго-Восточной хорды

Самое сложное уже позади. Гигантские металлические пролеты Сабуровского моста смонтированы и покрашены. Строителям остается только положить асфальт, установить ограждения и мачты городского освещения. Общая готовность оценивают в 85 процентов.

"Монтаж пролетных металлоконструкций производился с двух берегов навесным способом. Центральный пролет монтировался кранами грузоподъемностью 200-300 тонн непосредственно с пролетных строений", - объяснил Константин Малков, советник управления строительного контроля.

Длина Сабуровского моста - треть километра. Путепровод перекинут через Москва-руку. И этой артерии жители двух районов - Печатники и Москворечье-Сабурово - ждали очень давно. Попасть в соседний район скоро можно будет по прямой, а не в объезд, как раньше.

Высота над водой - 15 метров. То есть габариты позволяют пройти всем судам, курсирующим в московском фарватере. Но главное, что монтаж главных пролетов проводиолся в период, когда корабли стояли на приколе, чтобы не нарушать график судоходства.

"Всего на мосту использовалось порядка 7000 тонн металла. Объект непосредственно связывает два крупных округа - Юго-Восточный и Южный", - уточнил Александр Бубылев, заместитель руководителя проекта.

Юго-Восточная хорда, частью которой является Сабуровский мост, пройдет от шоссе Энтузиастов до Варшавского шоссе. Общая длина - 28 километров. Она соединит крупные городские магистрали и МКАД. Соединяясь с трассой Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе, скоростной диаметр будет вести в Новую Москву.

"С пуском южного участка мы увидим сокращение пути в зависимости от маршрут от 15 до 30-35 минут. Это существенное сокращение движения", - указал Рафик Загрутдинов, руководитель Департамента строительства Москвы.

Строительство ЮВХ разделено на десять участков. Все они - в активной стадии. Большая часть трассы состоит из путепроводов, поэтому проект можно назвать по-настоящему грандиозным. Уместить в плотную городскую застройку шестиполосную дорогу, причем сделать это так, чтобы удовлетворить все запросы , было крайне непростой задачей. Но - справились! При этом ждать осталось недолго. По словам строителей, все идет к тому, что к осени трасса уже заработает.

Илья Данильцев, "ТВ Центр"

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