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На Покровке столкнулись такси и полицейская машина

15:34
  • среда
  • 31 мая 2023

По чистой случайности серьезно никто не пострадал

На Покровке полицейская машина столкнулась с такси и вылетела на тротуар, сообщает "ТВ Центр".

По чистой случайности серьезно никто не пострадал. Одному человек медицинскую помощь оказали на месте. На кадрах с камеры наблюдения видно, что таксист едет в своей полосе, а полицейский автомобиль - по выделенке. Столкновение происходит, как только такси начинает сворачивать на другую улицу. 

Кроме того, на Митинской улице водитель автомобиля каршеринга устроил массовое ДТП. Рано утром он на высокой скорости врезался в припаркованные на обочине автомобили. Больше всего пострадали три иномарки в середине. Восстановить их вряд ли получится.

35-летнего виновника госпитализировали с травмой ноги. Почему его автомобиль потерял управление, выясняют следователи.

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