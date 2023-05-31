В Московском зоопарке посетителям показалась медведица Айка

Ее привезли из Ростова-на-Дону

Сотрудники зоопарка тщательно выбирают места для закладок. Прячут еду среди игрушек, закидывают в снежную горку, насаживают на ветки. Такая пищевая головоломка имитирует процесс добычи. Чтобы новая обитательница вольера чувствовала себя как дома.

Условия в новом вольере Айки максимально повторяют суровый арктический ландшафт. Каменистые, где-то даже острые берега, просторный бассейн, снег и, что особенно важно, галька. Все потому, что полярным медведям необходимо держать себя в чистоте.

В столицу белая медведица прибыла из южного региона. Родилась в зоопарке Ростова-на-Дону. Свое имя получила от кличек родителей Айон и Комета - Айка. Проведя два года с семьей (именно столько в дикой природе мать заботится о потомстве и кормит молоком), покинула родной дом. Молодых особей намеренно передают в другие зоопарки, чтобы создавать потомство и тем самым сохранять вид.

Дорогу до нового места обитания медведица почти не заметила. На время поездки Айку усыпили и поместили в специальную клетку для транспортировки. Всю дорогу до Москвы за косолапой наблюдали сотрудники столичного зоопарка.

"Медведица достаточно быстро освоилась, она поняла, что к чему, и какой-то агрессии к сотрудникам она не проявляла. Для нее здесь есть снежная куча. Медведица сейчас привыкает к ней, учится с ней работать, рыть что-то по типу берлоги", - отметил Иван Пажетнов , начальник отдела "Хищные животные".

Айку поместили на месячный карантин. Чтобы избежать дополнительного стресса, вольер закрыли от глаз посетителей. Работники зоопарка, в свою очередь, успели изучить привычки и характер новой подопечной.

"Она достаточно активная, она очень любит заниматься. У нас проводятся ветеринарные тренинги, на котором мы учим животных показывать нам лапы, зубы, ушные раковины. И можем наблюдать за состоянием животного, не прибегая к обездвиживанию. Естественно, она игривая, активничает", - продолжает Пажетнов.

Убедиться в этом могут теперь и сами посетители зоопарка. Вольер наконец открыли, и Айка быстро привыкла к вниманию любопытных глаз. На радость публики играет в снежной куче, купается в бассейне и охотится на живую рыбу. Все-таки белый медведь - второй по величине сухопутный хищник на планете. Больше считается только гребнистый крокодил. Однако самка не прочь полакомиться и растительной пищей: в рационе груши, яблоки, овощи. ​

Айка успела познакомиться и со своим новым соседом - белым медведем Диксоном. У бедного зверя парализована нижняя часть тела. Так что женихов для молодой самки здесь пока нет. Когда же медведице исполнится 3 года, специалисты обязательно подберут для неё достойную пару.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр"

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