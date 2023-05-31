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Кремль оценил предложение ввести военное положение в России

13:22
  • среда
  • 31 мая 2023

В настоящее время оно действует только в четырех регионах

Введение военного положения во всей России не обсуждается.

Об этом в среду, 31 мая, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя предложение Рамзана Кадырова. Накануне глава Чечни написал, что после атаки дронов на Москву следует ввести военное положение по всей стране.

"Это целиком и полностью прерогатива высшей федеральной власти, никаких решений на счет не принималось, и никаких обсуждений на этот счет не ведется", - сообщил представитель Кремля (цитата по РИА Новости).

В настоящий момент военное положение в России ведено в четырех новых регионах –ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. В ряде других регионов ЦФО и ЮФО введены режимы повышенной готовности.

Утром 30 мая украинские беспилотники пытались атаковать объекты в Москве. Из восьми дронов пять были сбиты на подлете к столице. Еще три потеряли свои цели благодаря работе РЭБ, аппараты упали у жилых зданий в Новой Москве, на Ленинском проспекте и Профсоюзной улице. Два человека обратились за медицинской помощью с легкими повреждениями.

СКР квалифицировал атаку как террористический акт. В свою очередь Владимир Путин оценил работу средств ПВО, отметив, что они отработали штатно.

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