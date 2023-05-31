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ВС России уничтожили более 200 украинских военных на донецком направлении

13:28
  • среда
  • 31 мая 2023

Ликвидированы две установки "Град"

Российские военные уничтожили за сутки более 200 боевиков ВСУ на донецком направлении. Также ликвидировано большое количество техники, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"Общие потери противника составили свыше 200 украинских военнослужащих", - сообщил генерал на брифинге. Он добавил, что также уничтожены три боевые бронированные машины, 12 автомобилей, гаубица Д-30, а также две боевые машины "Град".

По данным Минобороны, наиболее ожесточенные бои в минувшие сутки велись в районе Авдеевки. В районах населенных пунктов Красногоровка и Ясиноватая в ДНР противник выбит с занимаемых позиций.

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