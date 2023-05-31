ВС России уничтожили более 200 украинских военных на донецком направлении

Ликвидированы две установки "Град"

Российские военные уничтожили за сутки более 200 боевиков ВСУ на донецком направлении. Также ликвидировано большое количество техники, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Общие потери противника составили свыше 200 украинских военнослужащих", - сообщил генерал на брифинге. Он добавил, что также уничтожены три боевые бронированные машины, 12 автомобилей, гаубица Д-30, а также две боевые машины "Град".

По данным Минобороны, наиболее ожесточенные бои в минувшие сутки велись в районе Авдеевки. В районах населенных пунктов Красногоровка и Ясиноватая в ДНР противник выбит с занимаемых позиций.

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