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Будущие контрактники рассказали о желании поддержать находящихся в зоне СВО друзей

13:38
  • среда
  • 31 мая 2023

Многие идут на службу во второй и третий разы

Будущие контрактники рассказали журналистам о мотивах своего решения поступить на службу в войска.

Многие собираются в зону СВО по второму и даже третьему разу. Один из пришедших на пункт отбора ранее ушел добровольцем, а теперь собирается служить по контракту.

"Не поверите, спать нормально не могу, пока там это все идет. Уже второй раз туда иду" – сказал другой мужчина.

Другие идут на военную службу по контракту, чтобы поддержать друзей, которые находятся в зоне СВО. "Друзей много там, друзьям нужно помочь", – сказал будущий военный.

Ранее будущие контрактники рассказали о чувстве долга перед Родиной.

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