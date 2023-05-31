Собянин включил два новых проекта в программу стимулирования создания мест приложения труда

Благодаря этой программе ведется сбалансированная застройка новых районов Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин одобрил проекты строительства промышленного комплекса в районе Покровское-Стрешнево и логистического парка в поселении Марушкинское в ТиНАО.

"В промышленном комплексе площадью 2,2 тыс. кв. м будет 56 рабочих мест. Логистический парк займет 181 тыс. кв. м и даст городу 8 тыс. рабочих мест", - написал глава города в Telegram.

Как уточнил мэп, оба проекта включены в городскую программу по стимулированию создания мест приложения труда, которая была утверждена в 2019 году. Благодаря этой программе ведется сбалансированная застройка новых районов Москвы. Инвесторы, наряду с жильем, строят деловые центры, социальные объекты, промышленные комплексы.

Все одобренные проекты помогут создать свыше 66 тыс. рабочих мест, заключил градоначальник.

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