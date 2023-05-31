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Россия объявила в розыск экс-министров обороны Украины

14:15
  • среда
  • 31 мая 2023

И экс-главу Генштаба

МВД России объявило в розыск двух бывших министров обороны Украины и экс-главу Генерального штаба.
Главкома ВСУ Залужного объявили в розыск в России

Министров Степана Полторака и Валерия Гелетея, а также экс-главу Генштаба Виктора Муженко обвиняют в геноциде гражданского русскоязычного населения в Донбассе. По какой именно статье их разыскивают в базе МВД не сказано.

В апреле СКР заочно предъявил Полтораку, Гелетею и Муженко обвинение в геноциде гражданского русскоязычного населения. В феврале глава ведомства Александр Бастрыкин привел примерное число убитых в Донбассе за восемь лет – пять тысяч человек.

Гелетей занимал должность главы Минобороны с 3 июля по 14 октября 2014 года, Полторак - с 14 октября 2014 года по 29 августа 2019 года. Муженко возглавлял Генштаб с 3 июля 2014 года по 21 мая 2019 года.

Накануне МВД объявило в розыск главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, командующего сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского и его зама Андрея Грищенко, замначальников Генштаба ВСУ Игоря Колесника и Александра Локоту.

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