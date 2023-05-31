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Лавров пообещал Мозамбику российское оружие

14:08
  • среда
  • 31 мая 2023

Оно укрепит антитеррористический потенциал страны

Россия готова поставлять Мозамбику продукцию военного назначения. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров в Мапуту.

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Российский министр отметил, что поставки российского оружия послужат обеспечению обороноспособности и повышению антитеррористического потенциала африканской страны.

Мозамбик стал третьей страной в рамках африканского турне Лаврова. Ранее глава МИД России посетил Кению и Бурунди. В Мапуту Лавров провел переговоры с президентом Мозамбика Филипе Ньюси и замминистра иностранных дел Мануэлем Жозе Гонсалвеш, передает ТАСС.

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