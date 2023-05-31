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Лавров порекомендовал послу США в ЮАР знать свое место

14:33
  • среда
  • 31 мая 2023

Американским дипломатам не стоит лезть в чужие дела

Американским дипломатам не стоит лезть в отношения Москвы и Претории. А послу США в ЮАР Рубену Бриджети надо знать свое место, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

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Российский министр подчеркнул, что американским послам лучше заняться имиджем своей страны в глазах зарубежной публики. К тому же Россия - в отличие от США, которые накачивают Украину западным оружием - не нарушает международное право, заявил Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Мозамбика.

Глава МИД России прокомментировал недавнее высказывание посла США в ЮАР. Рубен Бриджети обвинил Южно-Африканскую Республику в поставках оружия и боеприпасов в Россию.

По его словам, в Вашингтоне уверены, что во время захода российского судна Lady R на базу ЮАР в декабре 2022 года на его борт погрузили оружие и боеприпасы, передает ТАСС.

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