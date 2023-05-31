Президентом Латвии стал действующий глава МИД Ринкевичс

За него проголосовали 52 из 87 депутатов сейма

Третий тур голосования на выборах президента Латвии в парламенте страны завершился избранием на высший пост Эдгарса Ринкевичса. За действующего главу МИД отдали голоса 52 из 87 депутатов латвийского парламента.

Ринкевичс прошел с минимально возможным результатом. Для избрания кандидату необходимо было набрать как минимум 51 голос.

В голосовании приняли участие 87 депутатов из 100. Партия "Согласие", насчитывающая 10 депутатов в парламенте, проголосовала в обоих турах против всех. А представленное 13 депутатами "Национальное объединение" еще до начала заседания заявило, что не будет голосовать, передает РИА Новости.

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