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Президентом Латвии стал действующий глава МИД Ринкевичс

15:00
  • среда
  • 31 мая 2023

За него проголосовали 52 из 87 депутатов сейма

Третий тур голосования на выборах президента Латвии в парламенте страны завершился избранием на высший пост Эдгарса Ринкевичса. За действующего главу МИД отдали голоса 52 из 87 депутатов латвийского парламента.

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Ринкевичс прошел с минимально возможным результатом.  Для избрания кандидату необходимо было набрать как минимум 51 голос.

В голосовании приняли участие 87 депутатов из 100. Партия "Согласие", насчитывающая 10 депутатов в парламенте, проголосовала в обоих турах против всех. А представленное 13 депутатами "Национальное объединение" еще до начала заседания заявило, что не будет голосовать, передает РИА Новости.

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