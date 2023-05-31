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Кабмин поддержал законопроект о поэтапном повышении призывного возраста

15:37
  • среда
  • 31 мая 2023

В Госдуме готовы рассмотреть документ

Правительство России поддержало законопроект о поэтапном повышении призывного возраста. Об этом в среду, 31 мая, рассказал председатель думского комитета по обороне Андрей Картаполов.
В Госдуме предложили дать отсрочку от призыва еще одной категории граждан

Подробности парламентарий не привел, однако заявил, что когда Госдума получит отзыв кабмина на законопроект, "тогда, конечно, будем его продвигать", сообщает РИА Новости.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу предложил поднять нижнюю и верхнюю границы призывного возраста с 18 и 27 лет до 21 года и 30 лет соответственно.

Руководитель думского комитета по обороне Андрей Картаполов уточнял, что планируемое поэтапное повышение призывного возраста никак не отразится на весеннем призыве 2023 года — он "пройдет по действующим нормам и правилам, которые определяет действующее законодательство, и никому не надо переживать по этому поводу".

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