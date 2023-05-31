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Берлин оправдал удары ВСУ по России оружием украинского производства

15:22
  • среда
  • 31 мая 2023

Власти ФРГ считают такие удары законными

Германское правительство считает легитимными удары украинской армии по объектам на территории России оружием производства Украины. С таким заявлением выступил в среду, 31 мая, официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.
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Чиновник подчеркнул, что дает оценку не самой атаке украинских дронов на Москву, а "оценку с точки зрения международного права". По утверждению Хебештрайта, "международное право считает такие удары легитимными".

При этом представитель германского правительства напомнил слова канцлера ФРГ о том, что Берлин поставляет свое оружие Киеву для "защиты украинской территории", сообщает ТАСС.

Ранее британский министр иностранных дел Джеймс Клеверли заявил, что Киев вправе "проецировать силу за пределы своих границ" ради подрыва способности России "проецировать силу на саму Украину". По утверждению политика, атаки на "законные военные цели" за пределами Украины являются элементом ее самообороны.

При этом советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон не возражает против применения ВСУ американского оружия "для ударов по территориям в пределах ее международно признанных границ".

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