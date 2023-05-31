Опубликовано фото здания ГУР в Киеве после попадания российской ракеты

Нанесен удар по центрам на Украине, где готовились теракты

Спутниковые снимки, запечатлевшие последствия удара ВС России по штаб-квартире Главного управления разведки Украины, появились в Сети. Опубликовавшие фотографии сотрудники издания "Украина.ру" отмечают, что "прилетело" очень серьезно.

"Либо по зданию ГУР действительно прилетело очень серьезно и завалило тамошний бункер, либо они внезапно решили делать ремонт и выкопали огромное количество земли прямо на внутренний двор и стоянку", - подписана фотография в Telegram.

Уточняется, что это свежие спутниковые фото здания ГУР Украины - от 25 и 30 мая 2023 года.

30 мая Минобороны сообщило, что российские военные нанесли удар по центрам на Украине, где готовились теракты. Президент России Владимир Путин подтвердил, что к этой категории относится и штаб военной разведки Украины, по которому был нанесен удар два-три дня назад.

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