ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Опубликовано фото здания ГУР в Киеве после попадания российской ракеты

15:33
  • среда
  • 31 мая 2023

Нанесен удар по центрам на Украине, где готовились теракты

Спутниковые снимки, запечатлевшие последствия удара ВС России по штаб-квартире Главного управления разведки Украины, появились в Сети. Опубликовавшие фотографии сотрудники издания "Украина.ру" отмечают, что "прилетело" очень серьезно.

Минобороны сообщило об ударах по центрам принятия решений на Украине
Буданов пригрозил России ответом на ракетные удары

"Либо по зданию ГУР действительно прилетело очень серьезно и завалило тамошний бункер, либо они внезапно решили делать ремонт и выкопали огромное количество земли прямо на внутренний двор и стоянку", - подписана фотография в Telegram.

Уточняется, что это свежие спутниковые фото здания ГУР Украины - от 25 и 30 мая 2023 года.

30 мая Минобороны сообщило, что российские военные нанесли удар по центрам на Украине, где готовились теракты. Президент России Владимир Путин подтвердил, что к этой категории относится и штаб военной разведки Украины, по которому был нанесен удар два-три дня назад.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Пожар в Киеве
Пожар в Киеве
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.