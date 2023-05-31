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Собянин снизил на 25% минимальную ставки аренды спортобъектов для инвесторов

15:39
  • среда
  • 31 мая 2023

Выгоду получат как инвесторы, так и и горожане

Минимальная ставка аренды для инвесторов, вкладывающих средства в ремонт спортивных объектов, снижена в столице на 25%. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Если раньше ставка была 6,6 тысячи рублей за 1 кв. м в год, то теперь она составит 5 тысяч. По словам мэра, инвесторам будет выгоднее развивать бизнес, а горожане получат больше возможностей заниматься спортом.

Право аренды городских объектов определяется на торгах. Победитель аукциона обязуется использовать помещение для спортивной деятельности и при необходимости сделать капремонт или реконструкцию за свой счет. Срок льготной аренды - 25 лет, из которых не больше двух лет выделяет на проведение капитального ремонта.

"Первый договор на новых льготных условиях уже заключили", - добавил Собянин.

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