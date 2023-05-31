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Сергей Лёвкин: "Дом с голубями" в составе ЖК "Зиларт" подключили к инженерным сетям

15:56
  • среда
  • 31 мая 2023

Этот дом состоит из двух разновысотных корпусов

К инженерным сетям подключен дом 15 на улице Автозаводская, владение 23, построенный в составе жилого комплекса "Зиларт" в Даниловском районе столицы. Об этом рассказали в среду, 31 мая, в пресс-службе департамента градостроительной политики Москвы.
Фототур с посещением дома по реновации состоялся для участников конкурса "Планета Москва"

Глава департамента Сергей Левкин отметил, что жилой дом общей площадью 31,7 тыс. кв. м состоит из двух разновысотных корпусов. На первых этажах разместились помещения для организаций бытового обслуживания и магазинов. Для местных жителей предусмотрена подземная автостоянка на 110 машиномест.

Сергей Левкин пояснил, что фасады корпусов дома выполнены из серого кирпича с использованием декоративных элементов, подчеркивающих образ зданий. Один из корпусов украшен двухметровыми скульптурами голубей, которые "сидят" на крыше.

Как напомнили в пресс-службе, мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что в Даниловском районе планируется построить 7,3 млн кв. м недвижимости, в том числе 5,3 млн кв. м жилья.

Ранее председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская рассказала, что лидерами по объему строительства жилья по программе реновации станут Восточный и Юго-Восточный округа столицы. Она уточнила, что в Восточном округе планируется построить около 8,7 миллионов квадратных метров, а в Юго-Восточном — 6,1 миллиона. При этом сами здания будут выполнены согласно современным архитектурным и планировочным решениям.

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ЖК "Зиларт"
ЖК "Зиларт"
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