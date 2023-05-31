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Собянин рассказал о ходе строительства новых линий столичного метро

15:46
  • среда
  • 31 мая 2023

Например, на станции "Корниловская" Троицкой линии метро приступили к отделке платформы

Работы по расширению и обновлению московского метро ведутся круглосуточно. Как рассказал мэр Москвы, завершена проходка пересадки между станциями "Электрозаводская" Большой кольцевой линии (БКЛ) и Арбатско-Покровской линии, а на станции "Корниловская" Троицкой линии началась архитектурная отделка платформы.

Также во втором вестибюле станции "Авиамоторная" БКЛ метро завершаются отделочные работы, установка инженерных систем и лифта. Через этот вестибюль пассажиры смогут зайти на станцию со стороны ул. Авиамоторная и ул. Красноказарменная. В настоящее время, чтобы пройти к станции, надо идти в обход через надземный путепровод на шоссе Энтузиастов. Также начался монтаж четырех эскалаторов на пересадке между станциями "Авиамоторная" БКЛ и Калининской линии.

На станции "Физтех" салатовой ветки подземки строители завершают монолитный конструктив северного вестибюля. Он совмещен со зданием эксплуатационного персонала и состоит из семи уровней. На первом наземном этаже будет кассовый зал. Из северного вестибюля пассажиры выйдут к Дмитровскому шоссе, а из южного - к бульвару Академика Ландау.

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