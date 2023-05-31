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Медведев призвал мир забыть неоколониальную практику

16:19
  • среда
  • 31 мая 2023

Важно стремиться к общей справедливости, заявил политик

Тема борьбы с неоколониализмом остается одной из самых острых и вполне современных проблем текущей политической жизни. Такое заявление сделал в среду, 31 мая, зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев.
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Политик подчеркнул, что "сохраняющиеся пагубные неоколониальные практики должны навсегда остаться в прошлом и окончательно уступить свое место многополярному мироустройству".

Медведев призвал стремиться к справедливому мироустройству, а также указал, что "наша задача — защитить священное право людей самостоятельно определять свой путь развития в каждой конкретной стране с безусловным соблюдением общепринятых норм международного права и с опорой на Устав ООН", сообщает РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин выразил уверенность в том, что "сообща мы добьемся формирования более справедливого, многополярного мира, а идеология исключительности, так же как и неоколониальная система, которая позволяла эксплуатировать ресурсы всего мира, неизбежно уйдут в прошлое".

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что "идущий сейчас и с каждым днем набирающий силу процесс формирования справедливого многополярного мироустройства обязательно завершится результатами, позитивными для подавляющего большинства человечества". Однако в этом новом мире возврата к прежним отношениям между Москвой и государствами Запада не будет, предупредил дипломат.

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Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев
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