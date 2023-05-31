Москвичи бросились скупать антидроновые ружья

Эксперты не советуют применять это оружие необученным гражданским лицам

После атаки украинских беспилотников на Москву 30 мая жители столицы начали активно покупать антидроновые ружья. По данным представителя оборонно-промышленного комплекса, наблюдается настоящий всплеск продаж подобных систем.

Как сообщает агентство ТАСС, цены на антидроновые ружья стартуют с 1,5 миллиона рублей. Тем не менее, спрос на них действительно возрос, подтвердили и в занимающейся продажей средств противодействия дронам компании Detector Systems.

Эксперты при этом подчеркивают, что гражданскому населению не следует самостоятельно применять антидроновые ружья против БПЛА. Сбитый беспилотник может упасть в непосредственной близости от человека, и жизнь "охотника" окажется под угрозой.

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