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Москвичи бросились скупать антидроновые ружья

15:56
  • среда
  • 31 мая 2023

Эксперты не советуют применять это оружие необученным гражданским лицам

После атаки украинских беспилотников на Москву 30 мая жители столицы начали активно покупать антидроновые ружья. По данным представителя оборонно-промышленного комплекса, наблюдается настоящий всплеск продаж подобных систем.

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Как сообщает агентство ТАСС, цены на антидроновые ружья стартуют с 1,5 миллиона рублей. Тем не менее, спрос на них действительно возрос, подтвердили и в занимающейся продажей средств противодействия дронам компании Detector Systems.

Эксперты при этом подчеркивают, что гражданскому населению не следует самостоятельно применять антидроновые ружья против БПЛА. Сбитый беспилотник может упасть в непосредственной близости от человека, и жизнь "охотника" окажется под угрозой.

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