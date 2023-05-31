Владимир Соловьев: Желающие служить по контракту – гордость нашей страны

Желающие заслуживают максимальной поддержки и уважения общества

Желающие служить по контракту заслуживают максимальной поддержки и уважения. Об этом журналистам рассказал телеведущий Владимир Соловьев. В среду он посетил единый столичный пункт отбора на военную службу по контракту на улице Яблочкова. По словам Соловьева, желающие служить по контракту заслуживают максимальной поддержки и уважения общества.

"Главное – это, конечно, люди. Люди очень впечатляют, я много здесь кого видел. Это гордость нашей страны, это серьезные люди, ребята делают свой выбор. Они заслуживают самых теплых слов и максимальной поддержки", - сказал Соловьев.

Журналист отметил высокий уровень организации работы столичного пункта отбора на контрактную службу.

"Здесь точно все налажено, светло, просторно, комфортно, питание, уважение. Вот в советское время этого не хватало, не было ощущения уважения к людям. А здесь все построено исходя из уважения к тем, кто делает свой выбор", - отметил Соловьев.

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