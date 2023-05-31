Путин обсудил с кабмином диспансеризацию в новых регионах

Обследование проходят дети

Более 300 тысяч детей из новых российских регионов прошли медицинское обследование. Об этом в среду, 31 мая, рассказал глава государства Владимир Путин на совещании с кабмином.

Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что ведется серьезная работа в рамках модернизации системы здравоохранения во всех четырех новых субъектах Федерации.

С учетом этого российский лидер призвал провести диспансеризацию и взрослого населения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, сообщает РИА Новости.

Ранее руководитель Минздрава Михаил Мурашко отмечал, что российская система здравоохранения сохранила свою устойчивость, несмотря на все вызовы 2022 года. Глава ведомства отметил, что в России удалось обеспечить улучшение важнейших медико-демографических показателей опережающими темпами.

При этом глава кабмина Михаил Мишустин указывал, что необходимо максимально локализовать производство медицинского оборудования и расходных материалов для системы здравоохранения в России.

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