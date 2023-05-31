Собянин сообщил о росте объема производства лифтов в Москве почти на 65%

Также выросло производство мебели, красок и стройматериалов

В Москве увеличился объем производства лифтов, мебели, стройматериалов и лакокрасочных изделий. Об этом сообщил Сергей Собянин.

"Объем производства лифтов в Москве вырос почти на 65%. Кроме того, по итогам I квартала увеличился выпуск стройматериалов почти на 6%. Сегодня продукцию для строительства изготавливают больше 250 предприятий столицы", - заявил Собянин.

Московские стройматериалы используются при возведении жилых домов и других объектов в самой столице, регионах России и странах ближнего зарубежья, рассказал мэр. При производстве все чаще применяется отечественное сырье.

Мэр отметил, что за январь-март 2023 года по сравнению с таким же периодом 2022 года также увеличилось производство лакокрасочных изделий (на 64,6%) и мебели (на 33,9%).

"В последние годы стимулируем развитие компаний строительной отрасли и увеличение их производственных площадей. Даем инвесторам участки в аренду без проведения торгов или по льготной ставке 1 руб. в год под реализацию МаИП. Резидентам ОЭЗ "Технополис "Москва" предоставляем налоговые льготы", - добавил Собянин.

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