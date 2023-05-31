Макрон предложил подумать над будущими отношениями Европы с Россией

Необходимо создать прочное мирное пространство, заявил политик

Европе необходимо задуматься о том, как в будущем выстроить систему безопасности вместе с Россией. Соответствующее заявление сделал в среду, 31 мая, президент Франции Эмманюэль Макрон.

Политик указал на важность самостоятельно выстраивания Европой своей системы безопасности, но и напомнил про необходимость заниматься "вопросами, связанными с соседними странами".

По словам Макрона, "нам нужно будет создать прочное мирное пространство", при этом "потребуется выстраивать отношения, не проявляя наивности, с Россией — в том виде, в котором она предстанет перед нами в будущем", сообщает "Интерфакс".

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что "идущий сейчас и с каждым днем набирающий силу процесс формирования справедливого многополярного мироустройства обязательно завершится результатами, позитивными для подавляющего большинства человечества".

При этом дипломат подчеркивал, что прежних отношений у России и Запада не будет никогда, поскольку больше нет никакого доверия словам западных политиков, как было с обещанием НАТО о нерасширении на восток.

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