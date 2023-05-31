ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Макрон предложил подумать над будущими отношениями Европы с Россией

17:01
  • среда
  • 31 мая 2023

Необходимо создать прочное мирное пространство, заявил политик

Европе необходимо задуматься о том, как в будущем выстроить систему безопасности вместе с Россией. Соответствующее заявление сделал в среду, 31 мая, президент Франции Эмманюэль Макрон.
Путин выразил уверенность в формировании более справедливого мира

Политик указал на важность самостоятельно выстраивания Европой своей системы безопасности, но и напомнил про необходимость заниматься "вопросами, связанными с соседними странами".

По словам Макрона, "нам нужно будет создать прочное мирное пространство", при этом "потребуется выстраивать отношения, не проявляя наивности, с Россией — в том виде, в котором она предстанет перед нами в будущем", сообщает "Интерфакс".

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что "идущий сейчас и с каждым днем набирающий силу процесс формирования справедливого многополярного мироустройства обязательно завершится результатами, позитивными для подавляющего большинства человечества".

При этом дипломат подчеркивал, что прежних отношений у России и Запада не будет никогда, поскольку больше нет никакого доверия словам западных политиков, как было с обещанием НАТО о нерасширении на восток.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Эмманюэль Макрон
Эмманюэль Макрон
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.