Дети из Белгородской области прибыли на отдых в Воронежскую область

Всего 300 человек из приграничных районов

Сегодня в оздоровительный лагерь под Воронежем прибыла первая группа детей из районов Белгородской области, которые постоянно подвергаются ударам с позиций ВСУ. Людей начали вывозить после того, как националисты усилили обстрелы гражданских объектов. Только за сутки в Шебекинском и Грайворонском округах зафиксировано почти 250 попаданий снарядов. Серьёзно повреждены частные дома и административные здания.

Первых триста детей из приграничных с Украиной Шебекинского и Грайворонского округов Белгородской области принимает детский оздоровительный лагерь "Ландыш" в Воронежской области. Ехали долго, рассказывают дети. Все устали, но довольны. Планов на лето очень много. Дети быстро прошли медицинский осмотр, пообедали и расселились по палатам. Радость на лицах, по сути, впервые за последние несколько дней.

Приграничные районы Белгородской области ВСУ обстреливают каждый день. В понедельник украинская армия нанесла удар по лакокрасочному заводу в Шебекине, пострадали четверо рабочих. Во вторник — по пункту временного размещения, где находились жители села Середа. Погиб охранник учреждения, два человека с тяжелыми ранениями в реанимации. Очередной удар в ночь на среду, в 3:15. Огонь вёлся из реактивных систем залпового огня "Град". Во дворах взрывами переворачивало автомобили.

От Шебекина до Харьковской области всего семь километров. В полдень вновь зазвучал сигнал тревоги. Из укрытий местные жители насчитали как минимум десять взрывов. В зоне поражения оказались школа, два административных здания, множество жилых домов. В помещениях выбиты стекла, повреждены кровли.

"Большое количество разрушений: многоквартирные дома, частные дома. Много единиц частного транспорта сгорело. 4 человека пострадали, всем оказывается помощь. Никто, слава Богу, не погиб. Восстановительные работы начнем уже сегодня. Объем работы очень большой. Будем стараться сделать максимально быстро", - говорит Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области.

В посёлке Михайловка Луганской народной республики погибли пять человек. Девятнадцать получили ранения. Украинские боевики из "Хаймарсов" нанесли удар по местной птицефабрике. Даже рядом нет никаких военных объектов. Это глубокий тыл. Эксперты установили, что украинские боевики использовали два типа ракет - фугасные и начинённые шрапнелью. Цель очевидна - нанести максимум повреждений зданиям и убить как можно больше людей.

Дмитрий Гусев, ТВ Центр".

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