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Путин принял в Кремле президента Эритреи

18:11
  • среда
  • 31 мая 2023

Это первый визит президента этой страны в Москву

Сегодня в Кремле Владимир Путин провёл переговоры со своим коллегой - президентом Эритреи Исайасом Афеворки. Он впервые прибыл в Москву с официальным визитом.

На переговорах российский лидер отметил, что недавно эта африканская страна отмечала 30-летие своей независимости. И это совпадает с датой установления дипломатических отношений между Москвой и Асмэрой. Сейчас есть общая заинтересованность в том, чтобы наращивать торгово-экономическое сотрудничество. На повестке дня также актуальные региональные и международные проблемы.

В марте прошлого года Эритрея отказалась поддержать резолюцию Генассамблеи ООН с осуждением действий России на Украине. По итогам сегодняшних переговоров планируется подписать ряд межправительственных соглашений.

"Конечно, мы должны, прежде всего, уделить внимание развитию торгово-экономических связей. Но хотел бы отметить, что здесь у нас есть неплохие перспективы по очень многим направлениям. Мы сотрудничаем на площадке Организации Объединённых Наций. У нас неплохо развиваются отношения в гуманитарной сфере. Как Вы знаете, мы в этом году проводим второй саммит Россия – Африка. Уважаемый господин президент, вы тоже приглашены на это мероприятие. Надеюсь, у вас такая возможность будет. Уверен, что наши сегодняшние переговоры пройдут успешно, пойдут на благо развития отношений между Российской Федерацией и Эритреей", - заявил Путин.

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Владимир Путин и Исайяс Афеворки
Владимир Путин и Исайяс Афеворки
Владимир Путин и Исайяс Афеворки
Владимир Путин и Исайяс Афеворки
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